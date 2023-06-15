Медведев уступил Маннарино в стартовом матче на турнире в Хертогенбосхе
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Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), уступив в матче второго круга французу Адриану Маннарино (52-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой представителя Франции со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Общая продолжительность матча составила 2 часа. Медведев восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
В матче 1/4 финала на турнире в Нидерландах Адриан Маннарино встретится с победителем противостояния Джордан Томпсон (Австралия) — Милош Раонич (Канада).
Хертогенбосх (м). 2-й круг
15 июня 2023, четверг. 13:40 МСК
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
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52
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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