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«Ощущала, что меня ненавидят из-за моей страны». Соболенко — о выступлении на «РГ» — 2022

«Ощущала, что меня ненавидят из-за моей страны». Соболенко — о выступлении на «РГ» — 2022
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что пережила тяжёлый период на «Ролан Гаррос» — 2022. На том турнире спортсменка дошла до третьего круга, где уступила итальянке Камиле Джорджи (6:4, 1:6, 0:6).

«Я из Беларуси, поэтому мне было очень тяжело. Это правда непросто, и я сочувствую другим теннисистам. Если бы я могла контролировать происходящее, я бы сделала всё, что в моих силах, чтобы всё остановить. Многие говорили: «Нужно отстранить всех игроков из России и Беларуси». И я чувствовала, что на меня странно смотрят, понимаете? Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны», — сказала Соболенко в эпизоде сериала Netflix «Брейк-пойнт».

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