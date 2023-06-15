Дарья Савилл впервые с сентября прошлого года примет участие в турнире WTA

Австралийская теннисистка российского происхождения, в 2017 году занимавшая 20-ю строчку в рейтинге WTA Дарья Савилл примет участие в квалификации турнира категории WTA-250 в Бирмингеме. Это будет её первый турнир с сентября 2022 года — тогда спортсменка порвала переднюю крестообразную связку в матче первого круга с Наоми Осакой на WTA-500 в Токио.

«Последние недели тренируюсь с юниорами здесь [в Мельбурне], играя по несколько сетов. Сложно понять, на каком я сейчас уровне. Думаю, у меня есть общее представление, но, думаю, мне просто нравится идея съездить и проверить себя в матчах с игроками WTA», — приводит слова Дарьи официальный сайт Australian Open.

Напомним, с 2019 по 2021 год Савилл также пропускала значительную часть соревнований из-за проблем с ногой.

Дарья Гаврилова (девичья фамилия теннисистки) с 2018 года была помолвлена с австралийским теннисистом Люком Савиллом. В декабре 2021 года состоялась их свадьба, после чего Гаврилова сменила фамилию и стала выступать в Туре под именем Дарья Савилл.