Калинина проиграла в матче второго круга на турнире в Ноттингеме

25-я ракетка мира, украинка Ангелина Калинина вылетела во втором круге турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Её соперницей была британка Хэрриэт Дарт (108-я ракетка мира), начавшая своё выступление на турнире с квалификации. Матч завершился со счётом 6:0, 7:5 в пользу Дарт.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В первом сете Калинина выиграла всего семь из 33 розыгрышей, эта партия продолжалась 23 минуты. Во второй партии украинка навязала борьбу: соперницы обменялись брейками, но при счёте 5:6 Калинина отдала гейм на своей подаче, проиграв таким образом и матч.

В четвертьфинале Дарт встретится с соотечественницей, Кэйти Бултер (126-я ракетка мира), которая также в двух сетах переиграла другую представительницу Украины — Дарью Снигур.

Турнир в Ноттингеме проводится на травяном покрытии. Действующей победительницей является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя, дошедшая до полуфинала на завершившемся «Ролан Гаррос» — 2023. Отметим, что в этом году она проиграла Снигур в первом круге Ноттингема.