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Калинина проиграла в матче второго круга на турнире в Ноттингеме

Калинина проиграла в матче второго круга на турнире в Ноттингеме
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25-я ракетка мира, украинка Ангелина Калинина вылетела во втором круге турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Её соперницей была британка Хэрриэт Дарт (108-я ракетка мира), начавшая своё выступление на турнире с квалификации. Матч завершился со счётом 6:0, 7:5 в пользу Дарт.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В первом сете Калинина выиграла всего семь из 33 розыгрышей, эта партия продолжалась 23 минуты. Во второй партии украинка навязала борьбу: соперницы обменялись брейками, но при счёте 5:6 Калинина отдала гейм на своей подаче, проиграв таким образом и матч.

В четвертьфинале Дарт встретится с соотечественницей, Кэйти Бултер (126-я ракетка мира), которая также в двух сетах переиграла другую представительницу Украины — Дарью Снигур.

Турнир в Ноттингеме проводится на травяном покрытии. Действующей победительницей является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя, дошедшая до полуфинала на завершившемся «Ролан Гаррос» — 2023. Отметим, что в этом году она проиграла Снигур в первом круге Ноттингема.

Ноттингем. 2-й круг
15 июня 2023, четверг. 16:00 МСК
Ангелина Калинина
25
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		5  
6 		7  
         
Хэрриет Дарт
143
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
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