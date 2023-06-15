Каспер Рууд снялся с турнира ATP-500 в Галле

Финалист «Ролан Гаррос» — 2023, четвёртая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд снялся с турнира категории ATP-500 на травяном покрытии, который пройдёт в Галле (Германия).

Вместо Рууда в основной сетке турнира выступит китайский теннисист Ву Ибин (64-я ракетка мира). Таким образом, норвежец в этом сезоне, скорее всего, не проведёт ни одного турнира на траве до Уимблдона, стартующего 3 июля в Лондоне.

На завершившемся «Ролан Гаррос» — 2023 Каспер второй раз подряд уступил в финале этого турнира. На этот раз он проиграл сербу Новаку Джоковичу, по итогам турнира вернувшемуся на первую строчку в рейтинге ATP. Это был третий финал турнира «Большого шлема» в карьере Рууда, во всех норвежец потерпел поражения.

Травяной турнир категории ATP-500 в Галле пройдёт с 19 по 25 июня 2023 года. Действующим победителем соревнования является польский теннисист Хуберт Хуркач. Рууд в прошлом сезоне также не выступал на этом турнире.