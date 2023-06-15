Каспер Рууд снялся с турнира ATP-500 в Галле

Финалист «Ролан Гаррос» — 2023, четвёртая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд снялся с турнира категории ATP-500 на травяном покрытии, который пройдёт в Галле (Германия).
Вместо Рууда в основной сетке турнира выступит китайский теннисист Ву Ибин (64-я ракетка мира). Таким образом, норвежец в этом сезоне, скорее всего, не проведёт ни одного турнира на траве до Уимблдона, стартующего 3 июля в Лондоне.
На завершившемся «Ролан Гаррос» — 2023 Каспер второй раз подряд уступил в финале этого турнира. На этот раз он проиграл сербу Новаку Джоковичу, по итогам турнира вернувшемуся на первую строчку в рейтинге ATP. Это был третий финал турнира «Большого шлема» в карьере Рууда, во всех норвежец потерпел поражения.
Травяной турнир категории ATP-500 в Галле пройдёт с 19 по 25 июня 2023 года. Действующим победителем соревнования является польский теннисист Хуберт Хуркач. Рууд в прошлом сезоне также не выступал на этом турнире.
- 15 июня 2023
-
18:16
-
18:01
-
17:31
-
16:56
-
16:43
-
16:01
-
15:40
-
15:23
-
15:20
-
14:56
-
14:39
-
14:18
-
13:44
-
11:50
-
11:37
-
11:26
-
11:15
-
10:53
-
10:42
-
10:16
-
00:59
-
00:23
-
00:13
- 14 июня 2023
-
23:34
-
23:21
-
21:58
-
21:48
-
21:18
-
20:45
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:26
-
20:04
-
19:59