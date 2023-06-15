Беккер: рассказывать публике о намерении взять «Большой шлем» — ошибка Джоковича

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал высказывание серба Новака Джоковича (первая ракетка мира) о планах выиграть «Большой шлем» по итогам сезона 2023 года.
«Это ошибка, с его точки зрения, делать это намерение явным. Потому что вы знаете, что произошло в прошлый раз: он выиграл три «Больших шлема», вышел в финал, а потом не выдержал нервного напряжения (речь идёт о проигранном Джоковичем финальном матче с Даниилом Медведевым на US Open — 2021. — Прим. «Чемпионата»).
Как спортсмен, я думаю, что это ошибка — слишком громко говорить о больших целях, рассказывать публике, чего ты планируешь добиться. Говорить об этом в течение долгого времени после победы — это прекрасно, но до победы это часто бывает ошибкой, и часто вы после этого не выигрываете.
Вот почему: правь молча, тренируйся, а затем побеждай, и тогда ты сможешь говорить о своей победе неделями. Я думаю, что на Уимблдоне он все еще будет находиться в состоянии эйфории, он на седьмом небе от счастья, и для меня он явно главный фаворит», — приводит слова Беккера Eurosport.
Напомним, последним, кому удавалось выиграть «Большой шлем» (все четыре турнира «Большого шлема» в течение одного сезона), стал австралийский теннисист Род Лейвер. Это достижение покорилось ему в 1969 году. В сезоне — 2021 Джокович выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», но в финале US Open в трёх сетах уступил российскому теннисисту Даниилу Медведеву.
- 15 июня 2023
-
20:45
-
20:27
-
20:20
-
19:50
-
19:35
-
18:16
-
18:01
-
17:31
-
16:56
-
16:43
-
16:01
-
15:40
-
15:23
-
15:20
-
14:56
-
14:39
-
14:18
-
13:44
-
11:50
-
11:37
-
11:26
-
11:15
-
10:53
-
10:42
-
10:16
-
00:59
-
00:23
-
00:13
- 14 июня 2023
-
23:34
-
23:21
-
21:58
-
21:48
-
21:18
-
20:45
-
20:40