Беккер: рассказывать публике о намерении взять «Большой шлем» — ошибка Джоковича

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал высказывание серба Новака Джоковича (первая ракетка мира) о планах выиграть «Большой шлем» по итогам сезона 2023 года.

«Это ошибка, с его точки зрения, делать это намерение явным. Потому что вы знаете, что произошло в прошлый раз: он выиграл три «Больших шлема», вышел в финал, а потом не выдержал нервного напряжения (речь идёт о проигранном Джоковичем финальном матче с Даниилом Медведевым на US Open — 2021. — Прим. «Чемпионата»).

Как спортсмен, я думаю, что это ошибка — слишком громко говорить о больших целях, рассказывать публике, чего ты планируешь добиться. Говорить об этом в течение долгого времени после победы — это прекрасно, но до победы это часто бывает ошибкой, и часто вы после этого не выигрываете.

Вот почему: правь молча, тренируйся, а затем побеждай, и тогда ты сможешь говорить о своей победе неделями. Я думаю, что на Уимблдоне он все еще будет находиться в состоянии эйфории, он на седьмом небе от счастья, и для меня он явно главный фаворит», — приводит слова Беккера Eurosport.

Напомним, последним, кому удавалось выиграть «Большой шлем» (все четыре турнира «Большого шлема» в течение одного сезона), стал австралийский теннисист Род Лейвер. Это достижение покорилось ему в 1969 году. В сезоне — 2021 Джокович выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», но в финале US Open в трёх сетах уступил российскому теннисисту Даниилу Медведеву.