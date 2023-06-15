Ни одна сеяная теннисистка не дошла до четвертьфинала на турнире WTA-250 в Ноттингеме

В четверг, 15 июня, завершились матчи второго круга на турнире категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания), проходящем на травяном покрытии. Никто из сеяных теннисисток не добрался до четвертьфинальной стадии.

Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (2), дошедшая до полуфинала на «Ролан Гаррос» — 2023, и китаянка Чжан Шуай (6) вылетели уже по итогам матчей первого круга. После второго круга турнир покинули Мария Саккари (Греция, 1), Магда Линетт (Польша, 2), Донна Векич (Хорватия, 4), Ангелина Калинина (Украина, 5), Камила Джорджи (Италия, 7) и Чжу Линь (Китай, 8).

Турнир в Ноттингеме проходит с 12 по 18 июня. В его розыгрыше в сезоне-2022 победительницей стала Хаддад-Майя, переигравшая в финале американку Элисон Риске. На этой неделе в Хертогенбосхе проходит ещё один турнир категории WTA-250, где в четвертьфинал вышли россиянки Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.