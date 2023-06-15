Федерер: после 14-й победы Сампраса на ТБШ мы подумали: «Ладно, это навсегда»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», завершивший карьеру в прошлом году швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал завоевание сербом Новаком Джоковичем (первая ракетка мира) рекордного для мужского одиночного разряда 23-го титула на турнирах «Большого шлема».

«Думаю, то, что сделал Новак, — невероятно. Честно говоря, это здорово для тенниса, здорово для спорта, когда теннис пишет свою собственную историю и продолжает менять её, как мы видели в случае с Сереной Уильямс, Рафой (Надалем. — Прим. «Чемпионата»), со мной, а теперь и с Новаком.

Помню, когда я был новичком в Туре, а Пит Сампрас добрался до 14-й победы на «Большом шлеме», мы подумали: «Ладно, этот [рекорд] останется навсегда». Потом я дошёл до 15, немного позже добрался до 17, потом мы довели друг друга до 20 – я не помню, кто был первым, – а затем Рафа дошёл до 22 побед. И вот теперь Новак довёл этот показатель до 23. Похоже, он собирается продолжать в том же духе ещё долгое время, и это здорово. Я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Федерера iNews.

Напомним, в женском одиночном разряде те же 23 титула на счету американской теннисистки Серены Уильямс. Больше — 24 — только у австралийки Маргарет Корт, которая завоевала их в период с 1960 по 1973 год. Однако Открытая эра, когда профессионалам разрешили выступать на любительских турнирах, в том числе «Шлемах», началась только в 1968-м, поэтому рекордсменкой в современном теннисе считается именно Серена.