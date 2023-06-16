Маннарино вышел на четвёртое место по количеству побед в матчах с Медведевым

После победы в матче второго круга на турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе француз Адриан Маннарино (46-я ракетка мира) вышел на четвёртое место количеству побед во встречах с российским теннисистом Даниилом Медведевым (третья ракетка мира).

Эта победа стала для Маннарино четвёртой в играх с Даниилом. Чаще всего Медведев проигрывал сербу Новаку Джоковичу (девять раз), шесть побед в матчах с россиянином у немца Александра Зверева, пять — у испанца Рафаэля Надаля. Также по четыре раза противостояния с Медведевым выигрывали Стефанос Циципас (Греция), Ник Кирьос (Австралия), Роберто Баутиста-Агут (Испания), Борна Чорич (Хорватия) и Люка Пуй (Франция).

Напомним, в сезоне-2022 Медведев становился финалистом турнира в Хертогенбосхе.