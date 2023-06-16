Карен Хачанов объяснил, почему снялся с турнира в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, почему принял решение о пропуске травяного турнира категории ATP-250 в Галле (Германия). Вчера, 15 июня, стало известно, что спортсмен снялся с соревнований.
«С разочарованием сообщаю, что в этом году я вынужден пропустить турнир в Галле, который является одним из моих любимых соревнований в сезоне. К несчастью, я всё ещё ощущаю последствия травмы, полученной на «Ролан Гаррос», и хотя я много работал со своей командой, чтобы вовремя подготовиться к турниру, мы, к сожалению, не успели. Продолжу упорно тренироваться, чтобы восстановить физическую форму и постараться быть готовым к Уимблдону», — поделился Хачанов в социальных сетях.
Турнир в Галле пройдёт с 19 по 25 июня 2023 года. Его действующим победителем является польский теннисист Хуберт Хуркач.
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