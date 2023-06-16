Видео: невероятный сет-поинт Маннарино в матче с Медведевым

Первый сеяный турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), россиянин Даниил Медведев вчера, 15 июня, в трёх сетах проиграл французу Адриану Маннарино в матче второго круга. Российский теннисист хорошо провёл первый сет, однако во втором игра переломилась в пользу соперника, а финальный розыгрыш сета продемонстрировал мастерство французского спортсмена.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с невероятно реализованным сет-поинтом Адриана Маннарино во втором сете матча с Даниилом Медведевым.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Адриан Маннарино считается специалистом в игре на траве. Он чемпион турнира в Хертогенбосхе в 2019 году, а в прошлом сезоне он дошёл до полуфинала турнира, где в борьбе проиграл Даниилу Медведеву в двух сетах.