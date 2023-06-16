Самсонова — Саснович: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Сегодня, 16 июня, состоится матч четвертьфинала турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором сыграют российская теннисистка Людмила Самсонова (15-я ракетка мира, 2-я сеяная турнира) и белоруска Александра Саснович (71, 7). Встреча начнётся приблизительно в 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмилы Самсоновой и Александры Саснович.
Ранее у теннисисток была только одна личная встреча. Они играли друг с другом в финале хардового турнира в Кливленде в 2022 году. Тогда уверенная победа осталась за Людмилой Самсоновой.
В прошлом году обе спортсменки пропустили главный старт сезона на траве — Уимблдон — из-за недопуска на турнир спортсменов из России и Беларуси. На других травяных соревнованиях Людмила Самсонова доходила максимум до второго круга. Александра Саснович, в свою очередь, в 2022 году выходила в 1/4 финала турнира WTA-500 в Берлине.
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