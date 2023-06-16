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Самсонова — Саснович: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Самсонова — Саснович: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
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Сегодня, 16 июня, состоится матч четвертьфинала турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором сыграют российская теннисистка Людмила Самсонова (15-я ракетка мира, 2-я сеяная турнира) и белоруска Александра Саснович (71, 7). Встреча начнётся приблизительно в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмилы Самсоновой и Александры Саснович.

Ранее у теннисисток была только одна личная встреча. Они играли друг с другом в финале хардового турнира в Кливленде в 2022 году. Тогда уверенная победа осталась за Людмилой Самсоновой.

В прошлом году обе спортсменки пропустили главный старт сезона на траве — Уимблдон — из-за недопуска на турнир спортсменов из России и Беларуси. На других травяных соревнованиях Людмила Самсонова доходила максимум до второго круга. Александра Саснович, в свою очередь, в 2022 году выходила в 1/4 финала турнира WTA-500 в Берлине.

Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
16 июня 2023, пятница. 12:00 МСК
Александра Саснович
71
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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