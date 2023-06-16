Федерер: я большой фанат Маррея. Надеюсь, он выиграет много матчей на Уимблдоне

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», завершивший карьеру в прошлом году, швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о британском теннисисте Энди Маррее.

«Энди — особенный человек. Я рад, что он всё ещё играет и получает от этого удовольствие. Он действительно любит это. Со всеми сложностями, которые были у Энди с бедром, удивительно видеть, что он всё ещё на плаву. Думаю, мы должны как следует поаплодировать ему. Я большой фанат Энди и желаю ему всего наилучшего на Уимблдоне. Это лучшее покрытие для него, особенно сейчас. Надеюсь, он выиграет много матчей на Уимблдоне за пару недель», — приводит слова Федерера Daily Mail.

Напомним, Маррей одержал победу на турнире серии «челленджер», проходившем в Сурбитоне.