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Федерер: я большой фанат Маррея. Надеюсь, он выиграет много матчей на Уимблдоне

Федерер: я большой фанат Маррея. Надеюсь, он выиграет много матчей на Уимблдоне
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», завершивший карьеру в прошлом году, швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о британском теннисисте Энди Маррее.

«Энди — особенный человек. Я рад, что он всё ещё играет и получает от этого удовольствие. Он действительно любит это. Со всеми сложностями, которые были у Энди с бедром, удивительно видеть, что он всё ещё на плаву. Думаю, мы должны как следует поаплодировать ему. Я большой фанат Энди и желаю ему всего наилучшего на Уимблдоне. Это лучшее покрытие для него, особенно сейчас. Надеюсь, он выиграет много матчей на Уимблдоне за пару недель», — приводит слова Федерера Daily Mail.

Напомним, Маррей одержал победу на турнире серии «челленджер», проходившем в Сурбитоне.

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