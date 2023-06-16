Роджер Федерер: жизнь на пенсии хороша. Я больше не подвергаю тело мучениям

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», завершивший карьеру в прошлом году, швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о жизни после завершения выступлений.
«Должен сказать, что жизнь на пенсии хороша. То, что ты больше не подвергаешь тело мучениям, — это лучшая часть. Конечно, мне до сих пор нравится выходить на теннисный корт, особенно с моими детьми. Всякий раз, когда появляется возможность вернуться на корт, я радуюсь», — приводит слова Федерера Daily Mail.
Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. В августе Роджеру исполнится 42 года.
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