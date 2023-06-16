Чесноков: Медведев умеет играть на траве, всё будет нормально

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева, третьей ракетки мира, на старте травяного турнира ATP-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды). Во втором круге спортсмен проиграл 52-й ракетке мира из Франции Адриану Маннарино.
«До Уимблдона ещё далеко, и Медведев наберёт к нему форму. У него ещё будут турниры на траве, он умеет на ней играть, всё будет нормально. С другой стороны, если посмотреть на предыдущие два турнира, то там было два вылета в первых кругах, и это может немного пошатнуть уверенность. Но Даниил — опытный игрок, по идее, он должен разыграться, и нужно, чтобы ещё немного с сеткой повезло и в первом круге не попадались такие неудобные игроки, как Маннарино», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Ранее, на предыдущем турнире, Даниил Медведев вылетел из первого круга «Ролан Гаррос», проиграв бразильцу Тьяго Уайлду, 172-й ракетке мира.
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