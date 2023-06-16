Настасе: Джоковича с 23 победами на ТБШ забудут, но Надаля забыть невозможно

Бывшая первая ракетка мира, румынский теннисист Илие Настасе высказался о 23-й победе серба Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема».

«Не думаю, что между Джоковичем и Надалем будет какая-то личная борьба. Джокович гонится за рекордами, его это волнует, но я не думаю, что Надаль завидует. Завидовать могут другие, но не тот, кто 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Эти 14 побед весомее, чем 23 титула Джоковича. Он может победить 14 раз на грунте «Ролан Гаррос»? Не думаю, что кто-то, кроме Надаля, на это способен.

До Надаля, Джоковича и Федерера уже были великие теннисисты. Но спортсменов ценят в их время. Джоковича с 23 победами забудут, как и остальных. Он будет забыт. Останутся только цифры, рекорды на страницах газет. Но Надаля забыть невозможно», — приводит слова Настасе Gazeta Sporturilor.