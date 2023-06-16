Грикспор в трёх сетах обыграл де Минора и вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе
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38-я ракетка мира, представитель Нидерландов Таллон Грикспор вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче 1/4 финала соревнований представителя Австралии Алекса де Минора (18-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой Грикспора со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Грикспор 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету де Минора восемь эйсов, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 14.
В полуфинале домашних соревнований голландский теннисист сыграет с победителем противостояния Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Янник Синнер (Италия, 2, WC).
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