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Грикспор в трёх сетах обыграл де Минора и вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Грикспор в трёх сетах обыграл де Минора и вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе
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38-я ракетка мира, представитель Нидерландов Таллон Грикспор вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче 1/4 финала соревнований представителя Австралии Алекса де Минора (18-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой Грикспора со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Грикспор 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету де Минора восемь эйсов, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 14.

В полуфинале домашних соревнований голландский теннисист сыграет с победителем противостояния Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Янник Синнер (Италия, 2, WC).

Хертогенбосх (м). 1/4 финала
16 июня 2023, пятница. 15:45 МСК
Таллон Грикспор
38
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Алекс де Минор
18
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
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