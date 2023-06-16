Фучович обыграл второго сеяного Фритца в четвертьфинале турнира в Штутгарте
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Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел в полуфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале соревнований Фучович, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение второму сеяному американцу Тейлору Фритцу со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
Фучович четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. Фритц выполнил восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
За выход в финал Фучович сразится с третьим сеяным американцем Фрэнсисом Тиафо, который в четвертьфинале обыграл итальянца Лоренцо Музетти, посеянного под шестым номером, – 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2.
Штутгарт. 1/4 финала
16 июня 2023, пятница. 15:10 МСК
86
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
2 : 0
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Тейлор Фритц
Т. Фритц
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