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Фучович обыграл второго сеяного Фритца в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Фучович обыграл второго сеяного Фритца в четвертьфинале турнира в Штутгарте
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Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел в полуфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале соревнований Фучович, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение второму сеяному американцу Тейлору Фритцу со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Фучович четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. Фритц выполнил восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в финал Фучович сразится с третьим сеяным американцем Фрэнсисом Тиафо, который в четвертьфинале обыграл итальянца Лоренцо Музетти, посеянного под шестым номером, – 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2.

Штутгарт. 1/4 финала
16 июня 2023, пятница. 15:10 МСК
Мартон Фучович
86
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Тейлор Фритц
8
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Штутгарт. 1/4 финала
16 июня 2023, пятница. 12:05 МСК
Лоренцо Музетти
17
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		6 4 2
6 6 		7 7 6
         
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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