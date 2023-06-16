Руусувуори в двух сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал турнира в Нидерландах

42-я ракетка мира, финский теннисист Эмиль Руусувуори вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче 1/4 финала соревнований итальянца Янника Синнера (девятая ракетка мира).

Игра завершилась неожиданно уверенной победой Руусувуори в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Финский теннисист два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Синнера три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В полуфинале соревнований в Хертогенбосхе Эмиль Руусувуори встретится с 38-й ракеткой мира, представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.