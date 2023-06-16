Штруфф одолел Гаске и сыграет с Хуркачем в полуфинале турнира в Штутгарте
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Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел в полуфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале соревнований Штруфф нанёс поражение французу Ришару Гаске со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Штруфф 18 раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Гаске выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
За выход в финал домашнего турнира в Штутгарте Штруфф сыграет с четвёртым сеяным представителем Польши Хубертом Хуркачем, который в четвертьфинале за 1 час 26 минут обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла со счётом 6:4, 6:4.
Штутгарт. 1/4 финала
16 июня 2023, пятница. 18:55 МСК
55
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
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Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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