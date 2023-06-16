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Штруфф одолел Гаске и сыграет с Хуркачем в полуфинале турнира в Штутгарте

Штруфф одолел Гаске и сыграет с Хуркачем в полуфинале турнира в Штутгарте
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Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел в полуфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале соревнований Штруфф нанёс поражение французу Ришару Гаске со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Штруфф 18 раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Гаске выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в финал домашнего турнира в Штутгарте Штруфф сыграет с четвёртым сеяным представителем Польши Хубертом Хуркачем, который в четвертьфинале за 1 час 26 минут обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла со счётом 6:4, 6:4.

Штутгарт. 1/4 финала
16 июня 2023, пятница. 18:55 МСК
Ришар Гаске
55
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Ян-Леннард Штруфф
24
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Штутгарт. 1/4 финала
16 июня 2023, пятница. 17:05 МСК
Хуберт Хуркач
14
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Кристофер О'Коннелл
74
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
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