Энди Маррей вышел в полуфинал челленджера в Ноттингеме

Британский теннисист Энди Маррей вышел в полуфинал турнира серии «челленджер», который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В четвертьфинале первый сеяный Маррей обыграл восьмую ракетку соревнований 20-летнего швейцарца Доминика Штрикера со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Маррей трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и использовал обе возможности взять подачу соперника. Штрикер выполнил четыре эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал один из трёх брейк-пойнтов.

За выход в финал челленджера в Ноттингеме Маррей сыграет с португальцем Нуну Боргесом.

Напомним, на прошлой неделе Маррей выиграл челленджер в Сербитоне. Победа в четвертьфинале в Ноттингеме стала для британца уже восьмой подряд в травяном сезоне.