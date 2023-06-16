Энди Маррей вышел в полуфинал челленджера в Ноттингеме

Британский теннисист Энди Маррей вышел в полуфинал турнира серии «челленджер», который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В четвертьфинале первый сеяный Маррей обыграл восьмую ракетку соревнований 20-летнего швейцарца Доминика Штрикера со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.
Маррей трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и использовал обе возможности взять подачу соперника. Штрикер выполнил четыре эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал один из трёх брейк-пойнтов.
За выход в финал челленджера в Ноттингеме Маррей сыграет с португальцем Нуну Боргесом.
Напомним, на прошлой неделе Маррей выиграл челленджер в Сербитоне. Победа в четвертьфинале в Ноттингеме стала для британца уже восьмой подряд в травяном сезоне.
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