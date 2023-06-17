Бывшую 304-ю ракетку мира из Румынии отстранили на пять лет за договорные матчи

Бывшая 304-я ракетка мира, румын Петру-Александру Лункану был отстранён на пять лет а также оштрафован на $ 40 тыс. за ряд нарушений, сообщает ITIA.
Сообщается, что дело румынского теннисиста было рассмотрено независимым антикоррупционным инспектором, который признал обоснованными пять из семи обвинений, касающихся договорных матчей с его участием в 2017 и 2021 годах, а также дополнительное обвинение в отказе от всестороннего сотрудничества во время расследования в 2022-м.
Следствием было установлено, что Лункану подстроил результаты нескольких матчей, а также «прямо или косвенно содействовал теннисным ставкам». Кроме того, он не дал согласие на анализ своего мобильного телефона по запросу следователя Международного агентства по обеспечению честности в теннисе.
Сам Лункану отрицает все обвинения. Его отстранение будет действовать до 8 июня 2028 года.
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