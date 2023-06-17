Чжэн Циньвэнь будет работать с бывшим тренером Наоми Осаки

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, 24-я ракетка мира, будет работать с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом, ранее готовившим к соревнованиям бывших лидеров мирового женского тенниса: Наоми Осаку (Япония), Викторию Азаренко (Беларусь), Симону Халеп (Румыния), Ким Клейстерс (Бельгия), Анжелику Кербер (Германия) и Йоханну Конту (Великобритания). Об этом в своём «твиттере» сообщил бельгийский журналист Деульф Филип.

Вим Фиссетт завершил работу с Наоми Осакой в июле 2022 года. Тренер работал со спортсменкой с 2020-го: под его руководством японская теннисистка второй раз в карьере выиграла US Open и Australian Open.

Также Вим Фиссетт является действующим капитаном сборной Бельгии в Кубке Билли Джин Кинг.