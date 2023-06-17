Беккер: для Свёнтек важно, чтобы Соболенко продолжала прибавлять
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Победитель шести турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде немецкий теннисист Борис Беккер высказался о соперничестве в женском теннисе.
«Женщинам нужно соперничество не меньше, чем мужчинам. Для Джоковича важны Надаль и Федерер. Для Иги важно, чтобы Соболенко продолжала прибавлять, чтобы Мухова продолжала хорошо играть. Это же касается Онс Жабер и Кори Гауфф. Для меня это лучшие теннисистки», — приводит слова Беккера Eurosport.
Напомним, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос» — 2023. В финале соревнований польская теннисистка обыграла чешскую спортсменку Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Победителем мужского турнира стал серб Новак Джокович.
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