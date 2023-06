Патрик Макинрой: фактически Свёнтек даже не входит в число фаворитов Уимблдона

Патрик Макинрой, бывший профессиональный теннисист, а ныне тренер и спортивный комментатор, поделился мнением о возможностях первой ракетки мира из Польши Иги Свёнтек хорошо выступить на Уимблдоне, а также назвал фаворитов турнира.

«Ига Свёнтек ещё никогда не играла хорошо на Уимблдоне: я подозреваю, что она достаточно атлетична, чтобы суметь рано принять мяч, но сможет ли она хорошо отбивать мяч на траве? Это ещё только предстоит выяснить. Она далеко не фаворит турнира, как это было в Париже на «Ролан Гаррос». Фактически она даже не входит в число фаворитов Уимблдона.

Елена Рыбакина, безусловно, приедет на турнир в статусе фаворита. И, возможно, Арина Соболенко — тоже: она хорошо играла на Уимблдоне пару лет назад (теннисистка дошла до полуфинала в 2021 году. — Прим. «Чемпионата»). Она тоже будет опасна. Думаю, правильнее сказать, что Рыбакина — фаворит, а Соболенко — второй фаворит», — приводит слова Макинроя Tennis Up To Date со ссылкой на подкаст The Hiding Court.