Циципас: если не выиграю ТБШ, всё равно останусь таким же счастливым Стефаносом

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о стремлении выиграть турнир «Большого шлема».

«Я снова полагаюсь на себя. Но, если мне не удастся выиграть турнир «Большого шлема», я всё равно останусь таким же счастливым Стефаносом, каким являюсь сегодня. Я не хочу, чтобы это становилось навязчивой идеей. Но да, конечно, это цель и мечта», — приводит слова Циципаса Bild.

Напомним, Циципас проиграл вой первый матч на соревновании с травяным покрытием в сезоне-2023. Во втором круге турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) греческий теннисист уступил 36-летнему французу Ришару Гаске (55-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 2:6, 7:5 в пользу французского игрока.