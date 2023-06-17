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Эмма Радукану украсила обложку журнала The Sunday Times Style

Эмма Радукану украсила обложку журнала The Sunday Times Style
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Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану, которая восстанавливается после операций на обоих запястьях и лодыжке, снялась для обложки журнала The Sunday Times Style.

На обложке британского журнала 20-летняя спортсменка предстала в повседневном образе.

Фото: соцсети арт-директора The Sunday Times Style Эндрю Барлоу

Напомним, Эмма Радукану — бывшая десятая ракетка мира, однако после проблем со здоровьем 20-летняя теннисистка упала в рейтинге. По состоянию на понедельник, 12 июня, британская спортсменка находится на 128-й строчке рейтинга WTA. Первой ракеткой мира в женском теннисе является польская теннисистка Ига Свёнтек.

Теннисистка ранее пропустила «Ролан Гаррос» — 2023 и не сможет принять участие в Уимблдоне в нынешнем году. Её участие на US Open остаётся под вопросом.

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