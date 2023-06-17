Дель Потро — о судорогах Алькараса: я не боялся играть против лучших

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, бывшая третья ракетка мира, прокомментировал судороги второй ракетки мира из Испании Карлоса Алькараса, начавшиеся во время матча полуфинала «Ролан Гаррос» с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, сравнив своё состояние здоровья в туре с физической формой испанца.

«Я живу с двумя ощущениями, когда сталкиваюсь с травмой. Я чувствую злость и раздражение, а затем мне интересно, почему так случилось. Потом всё происходит наоборот: я слежу за другими спортсменами и думаю: «Почему не я?» Я обычный, а есть много теннисистов, которые действительно часто страдают из-за проблем со здоровьем.

Физическая форма — это двойственная ситуация в теннисе. Карлос Алькарас, которому 20 лет, стал страдать от судорог после только двух сетов с Джоковичем. Когда мне было 20, я выиграл финал Открытого чемпионата США у Роджера Федерера. У меня никогда не было проблемы с тем, чтобы победить лучшего, но я долго не мог залечить запястье. Но, если было больно бить, я менял удар. Моим самым главным соперником было моё тело. Я не боялся играть против лучших», — цитирует теннисиста Sportskeeda со ссылкой на Pangina12.