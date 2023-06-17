Фрэнсис Тиафо впервые в карьере вышел в финал травяного турнира ATP
Поделиться
В матче 1/2 финала травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича. Встреча прошла на центральном корте Вайссенхоф и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (13:11) в пользу американца.
Матч продлился 1 час 36 минут. Тиафо трижды подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал один из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Фучовича 14 эйсов и две двойные ошибки.
Таким образом, Тиафо впервые в карьере вышел в финал травяного турнира ATP. В финальном матче соревнований американский теннисист сыграет с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Хуберт Хуркач (Польша). Турнир в Штутгарте завершится 18 июня.
Комментарии
- 17 июня 2023
-
15:27
-
15:18
-
15:09
-
14:50
-
14:36
-
14:16
-
13:27
-
13:26
-
12:53
-
12:22
-
11:48
-
11:24
-
11:20
-
10:54
-
10:48
-
10:37
-
09:58
-
09:54
-
00:01
- 16 июня 2023
-
23:45
-
22:47
-
20:47
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
19:26
-
17:59
-
17:56
-
16:53
-
16:22
-
16:04
-
16:02
-
15:25
-
15:08
-
14:32
Партнерский контент