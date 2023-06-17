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Фрэнсис Тиафо впервые в карьере вышел в финал травяного турнира ATP

Фрэнсис Тиафо впервые в карьере вышел в финал травяного турнира ATP
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В матче 1/2 финала травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича. Встреча прошла на центральном корте Вайссенхоф и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (13:11) в пользу американца.

Матч продлился 1 час 36 минут. Тиафо трижды подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал один из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Фучовича 14 эйсов и две двойные ошибки.

Таким образом, Тиафо впервые в карьере вышел в финал травяного турнира ATP. В финальном матче соревнований американский теннисист сыграет с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Хуберт Хуркач (Польша). Турнир в Штутгарте завершится 18 июня.

Штутгарт. 1/2 финала
17 июня 2023, суббота. 12:35 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 13  
3 		6 11  
         
Мартон Фучович
86
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
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