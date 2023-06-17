Фрэнсис Тиафо впервые в карьере вышел в финал травяного турнира ATP

В матче 1/2 финала травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича. Встреча прошла на центральном корте Вайссенхоф и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (13:11) в пользу американца.

Матч продлился 1 час 36 минут. Тиафо трижды подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал один из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Фучовича 14 эйсов и две двойные ошибки.

Таким образом, Тиафо впервые в карьере вышел в финал травяного турнира ATP. В финальном матче соревнований американский теннисист сыграет с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Хуберт Хуркач (Польша). Турнир в Штутгарте завершится 18 июня.