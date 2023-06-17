Норри — о Джоковиче: в матчах с ним нужно быть идеальным

Британский теннисист Кэмерон Норри, 13-я ракетка мира, рассказал, какие эмоции он испытывает, когда играет с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем. Также спортсмен сообщил, что они с сербом помирились после ссоры в четвёртом круге «Мастерса» в Риме: тогда Джокович заявил, что Норри специально пробил мячом ему в ноги.
«Конфликт в Риме? У нас всё хорошо. Мы поговорили, и сейчас всё в порядке. В конце концов, Новак победил в том матче.
С Джоковичем очень сложно играть. Ты наносишь хороший удар прямо по линии и должен быть победителем в розыгрыше, но он снова отыгрывается. У тебя есть ещё один шанс, ты им пользуешься, но промахиваешься — и упускаешь очко. Он сам подталкивает тебя к тому, чтобы ты бил идеально. Сложно не переигрывать, когда понимаешь, что в матчах с ним ты должен быть идеальным. Это мешает сосредоточиться — и он нападает. Это тяжело, но это вызов.
То же было в финале Открытого чемпионата Франции с Каспером Руудом. Норвежец играл хорошо, у него были все шансы, но Новак переигрывал, давил. Интересно смотреть, как Джокович это делает. Всё же, чем больше матчей ты проводишь против лучших игроков, тем больше ты учишься», — приводит слова Норри The Times.
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