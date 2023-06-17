Коннорс: Джокович умеет оказывать давление, но судороги Алькараса неприемлемы

Бывшая первая ракетка мира американец Джимми Коннорс высказался о противостоянии испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича.

«Алькарасу всего 20 лет, и он уже выиграл турнира «Большого шлема», но в этом спорте есть и другие ребята, такие как Джокович, которые не будут просто отходить в сторонку и говорить: «Ладно, кажется, настал его черёд». Карлосу придётся всё заслужить.

Новак в отличной форме, он это доказал. После второго сета в матче с ним у Алькараса начались судороги. Для меня это неприемлемо. Не знаю, дело в команде или в нервах, но судороги в третьем сете… Конечно, Джокович умеет оказывать сильное давление, но в матчах с ним ты обязан быть готов сыграть пять сетов», — приводит слова Коннорса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Advantage Connors.