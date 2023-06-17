«Доброе утро». Паула Бадоса опубликовала фото с большим букетом роз

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях фото с большим букетом красных роз.
«Доброе утро», — подписала фото Бадоса, добавив эмодзи «сердце» и «роза».
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Ранее стало известно, что Бадосу связывают романтические отношения с пятой ракеткой мира, греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Не так давно испанская теннисистка рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.
25-летняя Бадоса не выступала на Открытом чемпионате Франции – 2023 из-за полученной ранее травмы. 24-летний Циципас же добрался до четвертьфинала, где легко уступил испанцу Карлосом Алькарасом (2:6, 1:6, 6:7 (5:7)). Испанка надеется восстановиться после травмы к Уимблдону.
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