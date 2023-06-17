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Прошла жеребьёвка травяного турнира в Лондоне, где сыграют Алькарас, Руне, Маррей и Корда

Прошла жеребьёвка травяного турнира в Лондоне, где сыграют Алькарас, Руне, Маррей и Корда
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Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории ATP-500, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 19 по 25 июня.

Первым сеяным соревнований стал чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В первом круге он сразится с одним из победителей квалификации.

Второй номер посева получил шестая ракетка мира датчанин Хольгер Руне. Его первым соперником в Лондоне станет американец Максим Кресси.

Отметим, что российские теннисисты в основную сетку турнира в Лондоне не заявились.

Другие заметные матчи первого круга Лондона:

Иржи Легечка (Чехия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Маттео Берреттини (Италия) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Фрэнсис Тиафо (США, 4) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
Себастьян Корда (США) – Даниэль Эванс (Великобритания)
Джордан Томпсон (Австралия) – Милош Раонич (Канада)
Алекс де Минор (Австралия, 7) – Энди Маррей (Великобритания).

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