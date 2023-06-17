Стало известно, кто поборется с Фрэнсисом Тиафо за титул на травяном турнире в Штутгарте
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24-я ракетка мира, немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф пробился в финал травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).
В полуфинальном матче Штруфф со счётом 3:6, 6:3, 6:3 обыграл 14-ю ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача (4). Встреча продлилась 1 час и 29 минут. Штруфф 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Хуркача 21 эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт при двух заработанных.
За титул на турнире в Штутгарте Штруфф сразится с полуфиналистом US Open – 2022, 12-й ракеткой мира, американцем Фрэнсисом Тиафо (3).
Титульный матч пройдёт завтра, 18 июня. Победитель получит 250 рейтинговых очков и € 109 270 призовых.
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