Полина Кудерметова одержала разгромную победу на старте квалификации турнира в Берлине

141-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификации травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), основные соревнования которого пройдут с 19 по 25 июня.

В полуфинале квалификации посеянная восьмой Полина (сестра 14-й ракетки мира Вероники Кудерметовой) со счётом 6:4, 6:0 обыграла представительницу Германии Лену Пападакис. Встреча продлилась 1 час и 16 минут. Кудерметова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Пападакис один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта при девяти заработанных.

За место в основной сетке турнира Кудерметова-младшая сразится с 24-летней швейцаркой Сюзан Бандеччи.