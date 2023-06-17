Вера Звонарёва пробилась в финал квалификации турнира WTA-500 в Берлине

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, россиянка Вера Звонарёва пробилась в финал квалификации травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), основные соревнования которого пройдут с 19 по 25 июня.
В полуфинале квалификационного турнира Звонарёва со счётом 6:2, 1:6, 6:2 обыграла 169-ю ракетку мира, представительницу Казахстана Нигину Абдураимову (11). Продолжительность поединка составила 1 час и 36 минут. Звонарёва один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Абдураимовой два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
За выход в основную сетку соревнований в Берлине Звонарёва сразится с победительницей матча Эжени Бушар (Канада) — Кимберли Биррелл (Австралия, 5).
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