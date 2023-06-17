Определились финалистки травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме

Определились финалистки травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). За титул сразятся две британские теннисистки – 131-я ракетка мира Джоди Бёррэдж и 126-й номер рейтинга Кэйти Бултер.
Бёррэдж в полуфинальном матче обыграла бывшую 11-ю ракетку мира, 33-летнюю француженку Ализе Корне со счётом 7:5, 7:5. Встреча продлилась 1 час и 46 минут. Бёррэдж три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Бултер в своём полуфинале со счётом 6:4, 7:5 обыграла соотечественницу, Хитер Уотсон. Поединок британок продлился ровно два часа. Бултер четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Уотсон восемь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
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