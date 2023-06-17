Беременная Серена Уильямс опубликовала трогательное фото с супругом

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, ожидающая второго ребёнка, опубликовала в социальных сетях новое фото. На нём она позирует в платье собственного бренда и кроксах (тапочках) вместе со своим супругом – американским предпринимателем Алексисом Оганяном.

«Ночной выход в Болонье с удобной обувью», — подписала фото американка.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Напомним, Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. Серена отмечала, что приняла решение уйти из спорта, в частности, из-за желания проводить больше времени с дочерью Олимпией.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью Серена допускала, что ещё может вернуться на корт.