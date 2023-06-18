Ян-Леннард Штруфф эмоционально прокомментировал выход в финал турнира в Штутгарте
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24-я ракетка мира, немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф прокомментировал выход в финал травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).
В полуфинальном матче Штруфф со счётом 3:6, 6:3, 6:3 обыграл 14-ю ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача (4).
«Я очень счастлив. Хьюби в прошлом году взял титул в Галле. Он невероятно хорош на траве, поэтому я знал, что должен провести очень сильный матч. После не самого удачного начала я нашёл подход, поэтому очень рад победе.
Атмосфера снова была сумасшедшей. Для меня очень много значит то, что это мой третий финал и уже второй в Германии. Первый был во время ковида и без зрителей в Мюнхене, поэтому я очень рад, что сегодня здесь была моя семья», — приводит слова Штруффа пресс-служба ATP.
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