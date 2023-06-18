Стефанос Циципас объяснил, почему в детстве чувствовал себя «привилегированным»
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как на его становление повлиял тот факт, что оба его родителя – Юлия Сальникова (многократная чемпионка СССР по теннису) и Апостолос Циципас (тренер) имели отношение к теннису.
«Мне всегда казалось естественным следить за теннисом. Я чувствовал себя привилегированным, потому что у меня было сразу два родителя в индустрии. Я знал, что могу получить неограниченные знания, потому что они всегда были рядом. В каком-то смысле я чувствовал, что у меня есть преимущество перед другими детьми моего возраста, потому что я больше знаком с теннисом, мои родители учат меня каждый день и погружают меня в эту дисциплину», — приводит слова Циципаса New York Times.
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