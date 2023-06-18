«37-й год кажется раем». Новак Джокович опубликовал романтические фото с женой

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях романтические фото со своей супругой Еленой.
«37-й год кажется раем», — подписал фото Джокович.
Фото: из личного архива Новака Джоковича
Фото: из личного архива Новака Джоковича
Ранее Джокович стал чемпионом Открытого чемпионата Франции – 2023, в финале обыграв прошлогоднего финалиста, норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Супруга вместе с детьми поддерживала его на трибунах. Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин. Сербский спортсмен является десятикратным победителем Australian Open и семикратным чемпионом Уимблдона.
Серб стал первым в истории теннисистом, который как минимум трижды выигрывал каждый из турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, — иными словами, он завоевал третий «Карьерный шлем».
- 18 июня 2023
-
11:18
-
10:49
-
10:29
-
10:08
-
09:52
-
00:46
-
00:30
-
00:03
- 17 июня 2023
-
23:25
-
23:02
-
21:48
-
20:52
-
20:35
-
20:00
-
19:56
-
19:09
-
18:42
-
18:04
-
17:48
-
17:12
-
16:57
-
16:45
-
16:31
-
16:18
-
15:53
-
15:27
-
15:18
-
15:09
-
14:50
-
14:36
-
14:16
-
13:27
-
13:26
-
12:53
-
12:22