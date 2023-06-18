«37-й год кажется раем». Новак Джокович опубликовал романтические фото с женой

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях романтические фото со своей супругой Еленой.

«37-й год кажется раем», — подписал фото Джокович.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Ранее Джокович стал чемпионом Открытого чемпионата Франции – 2023, в финале обыграв прошлогоднего финалиста, норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Супруга вместе с детьми поддерживала его на трибунах. Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин. Сербский спортсмен является десятикратным победителем Australian Open и семикратным чемпионом Уимблдона.

Серб стал первым в истории теннисистом, который как минимум трижды выигрывал каждый из турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, — иными словами, он завоевал третий «Карьерный шлем».