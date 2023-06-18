Алькарас: оказал на себя дополнительное давление и плохо подготовился к матчу с Джоковичем

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о проблеме, с которой столкнулся во время матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2023 с сербом Новаком Джоковичем.

«Физически я был в полном порядке. Проблема заключалась в том, что я оказывал на себя дополнительное давление. Я плохо подготовился к матчу, в первых двух сетах от меня требовалось многое. К этому добавилось напряжение, и в итоге все видели, что со мной произошло», — приводит слова Алькараса L'Equipe.

Напомним, в третьем сете матча Алькарас был вынужден взять медицинский тайм-аут из-за судорог, но продолжил матч. Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Позже сербский теннисист обыграл норвежца Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» и стал победителем турнира.