Мария Шарапова опубликовала фото с путешествия с женихом в Стокгольм

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях снимки с совместной культурной поездки в Стокгольм (Швеция) с женихом, британским миллионером Алексом Гилксом.
Шарапова, по традиции, исследовала арт-музеи города, побывала на музыкальном концерте и попробовала знаменитые фрикадельки.
«Когда ты в Стокгольме», — подписала фото Шарапова.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Отметим, что на опубликованных Шараповой фото присутствует американская актриса Джессика Альба.
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 18 июня 2023
-
11:18
-
10:49
-
10:29
-
10:08
-
09:52
-
00:46
-
00:30
-
00:03
- 17 июня 2023
-
23:25
-
23:02
-
21:48
-
20:52
-
20:35
-
20:00
-
19:56
-
19:09
-
18:42
-
18:04
-
17:48
-
17:12
-
16:57
-
16:45
-
16:31
-
16:18
-
15:53
-
15:27
-
15:18
-
15:09
-
14:50
-
14:36
-
14:16
-
13:27
-
13:26
-
12:53
-
12:22