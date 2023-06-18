33-летний Кей Нисикори вышел в финал на первом же турнире после 20-месячного перерыва

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори вышел в финал турнира серии «челленджер» в Пальмас-дель-Мар (Пуэрто-Рико). Соревнования проходят на харде.

В полуфинальном матче Нисикори со счётом 6:4, 6:2 обыграл 21-летнего представителя Бразилии Густаво Эйде (423-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Кей один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Нельзя не отметить, что турнир в Пуэрто-Рико для 33-летнего Нисикори первый проведённый с октября 2021 года (то есть после 20-месячного перерыва). Японец продолжительное время восстанавливался после травмы и операции на бедре.

За титул в Пальмас-дель-Мар Нисикори сразится с американцем Майклом Чжэном (1118-я ракетка мира).