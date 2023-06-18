Корретха: совсем не беспокоюсь за Алькараса. Он возьмёт на себя главную роль в теннисе

Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» испанский теннисист Алекс Корретха высказался о состоянии испанца Карлоса Алькараса после поражения в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» с сербом Новаком Джоковичем.

«Это нормально, я совсем не беспокоюсь за Карлоса. Уверен, у него будет захватывающий сезон, и убеждён, что он завершит его в тройке лучших. Требования и давление, которое он оказывал на себя во время Открытого чемпионата Франции, могли негативно сказаться на его физическом состоянии. Матч с Джоковичем был очень сложным. Высокий темп, жара, влажность. В итоге могли сдать нервы.

С Карлосом всё в порядке. Он молод, он растёт и учится. Его тело тоже развивается. Мало-помалу он с этим справится. Карлос поймёт, что, возможно, ему стоит немного снизить темп в матчах, а потом поднять его в пятисетовом матче с кем-то вроде Джоковича. Алькарас возьмёт на себя главную роль в мире тенниса как в Испании, так и за её пределами», — приводит слова Корретхи Eurosport.