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Энди Маррей прокомментировал выход в финал челленджера в Ноттингеме

Энди Маррей прокомментировал выход в финал челленджера в Ноттингеме
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высказался о победе в полуфинальном матче травяного турнира серии «челленджер» в Ноттингеме (Великобритания).

«Очевидно, я приехал на турнир, чтобы насладиться теннисом, но теперь хочу выиграть соревнования. Здорово, что у меня есть эта возможность. Начало матча получилось действительно хорошим. Второй сет был немного скомканным, но первый сет я провёл на высоком уровне. Я очень доволен. Мне удалось справиться со сбоем, и это отличный опыт», — приводит слова Маррея Eurosport.

Напомним, в полуфинале турнира Маррей обыграл 73-ю ракетку, представителя Португалии Нуну Боргеса со счётом 6:3, 6:2.

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