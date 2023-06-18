Энди Маррей прокомментировал выход в финал челленджера в Ноттингеме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высказался о победе в полуфинальном матче травяного турнира серии «челленджер» в Ноттингеме (Великобритания).

«Очевидно, я приехал на турнир, чтобы насладиться теннисом, но теперь хочу выиграть соревнования. Здорово, что у меня есть эта возможность. Начало матча получилось действительно хорошим. Второй сет был немного скомканным, но первый сет я провёл на высоком уровне. Я очень доволен. Мне удалось справиться со сбоем, и это отличный опыт», — приводит слова Маррея Eurosport.

Напомним, в полуфинале турнира Маррей обыграл 73-ю ракетку, представителя Португалии Нуну Боргеса со счётом 6:3, 6:2.