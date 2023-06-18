Арина Соболенко — тренеру: извини, работа со мной не позволяет тебе выглядеть хорошо

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно поздравила своего личного тренера Антона Дуброва с днём рождения. Сегодня, 18 июня, ему исполнилось 27 лет. Он работает с Ариной с 2020 года, однако в команде белоруски находился ещё до этого момента в качестве спарринг-партнёра.
«Я знаю, я знаю, это твоё лучшее фото. С днём рождения! Работа со мной не позволяет тебе хорошо выглядеть, извини», — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «смех до слёз».
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
В 2023 году Соболенко выиграла уже три турнира, среди которых есть один «Шлем»: Australian Open, а также турниры WTA в Аделаиде и Мадриде. На завершившемся «Ролан Гаррос» теннисистка дошла до полуфинала, где в трёх сетах проиграла чешке Каролине Муховой.
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