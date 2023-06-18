«Он спросил: «Ты нашла тренера?» Радукану — о разговоре с королём Британии Карлом III

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану, которая восстанавливается после операций на обоих запястьях и лодыжке, рассказала о разговоре с королём Великобритании Карлом III.

«Он спросил меня: «Итак, ты нашла тренера?» Я подумала: «Хорошая шутка!» Это было так смешно. Я смеялась, потому что все меня критиковали за отсутствие тренера. Тот факт, что он знает об этой ситуации, — большая честь для меня», — приводит слова Радукану The Sunday Times.

Ранее стало известно, что Радукану рассталась с пятым тренером за два года. После победы на US Open Радукану успела поработать с Найджелом Сирсом, Торбеном Бельцем и Эндрю Ричардсоном, а в декабре 2022 года сменила Дмитрия Турсунова на Себастьяна Сакса. В начале июня спортсменка рассталась с Саксом.