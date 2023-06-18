«Он спросил: «Ты нашла тренера?» Радукану — о разговоре с королём Британии Карлом III

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану, которая восстанавливается после операций на обоих запястьях и лодыжке, рассказала о разговоре с королём Великобритании Карлом III.
«Он спросил меня: «Итак, ты нашла тренера?» Я подумала: «Хорошая шутка!» Это было так смешно. Я смеялась, потому что все меня критиковали за отсутствие тренера. Тот факт, что он знает об этой ситуации, — большая честь для меня», — приводит слова Радукану The Sunday Times.
Ранее стало известно, что Радукану рассталась с пятым тренером за два года. После победы на US Open Радукану успела поработать с Найджелом Сирсом, Торбеном Бельцем и Эндрю Ричардсоном, а в декабре 2022 года сменила Дмитрия Турсунова на Себастьяна Сакса. В начале июня спортсменка рассталась с Саксом.
- 18 июня 2023
-
14:19
-
13:58
-
13:58
-
13:48
-
13:46
-
13:28
-
13:27
-
12:50
-
12:24
-
11:55
-
11:43
-
11:37
-
11:30
-
11:18
-
10:49
-
10:29
-
10:08
-
09:52
-
00:46
-
00:30
-
00:03
- 17 июня 2023
-
23:25
-
23:02
-
21:48
-
20:52
-
20:35
-
20:00
-
19:56
-
19:09
-
18:42
-
18:04
-
17:48
-
17:12
-
16:57
-
16:45