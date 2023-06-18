Эмма Радукану: иногда думаю, что лучше бы я никогда не выигрывала US Open

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану, которая восстанавливается после операций на обоих запястьях и лодыжке, высказалась о проблемах, с которыми столкнулась после победы на турнире «Большого шлема».
«У меня было много неудач, одна за другой. Я стойкий человек, моё терпение велико, но это всё равно непросто. Иногда думаю про себя, что лучше бы я никогда не выигрывала US Open. Всего этого не произошло бы, если бы не та победа. Но потом говорю себе: запомни это чувство. Когда я играла в финале US Open, я была как будто не здесь. Люди называют подобное состояние трансом, потоком. Такое со мной происходило два раза в жизни. Я ни о чём не думала, моё тело просто выполняло работу», — приводит слова Радукану The Sunday Times.
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