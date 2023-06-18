Видео: Борис Беккер сыграл в теннис с одним из сыновей на травяном турнире в Штутгарте
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер провёл небольшую тренировку на кортах травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) вместе с одним из сыновей Элиасом.
Элиас-Бальтазар Беккер – младший сын Бориса от брака с Барбарой Фелтус.
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